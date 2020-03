États-Unis : une tornade frappe le Tennessee

C'est un paysage dévasté que dévouvrent les habitants. Dans la nuit de lundi 3 à mercredi 4 mars, le passage d'une tornade a mis à mal la ville de Nashville (États-Unis), dans le Tennessee. Signe de la puissance de la tempête : l'aéroport local, avec ses hangars broyés et ses avions propulsés au loin, est réduit à terre. Au moins 25 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe naturelle, tandis que les rescapés témoignent de l'horreur qu'ils ont vécue. "On a plus de toit, plus de portes, c'est vraiment terrible", raconte une habitante.

Le président Donald Trump se rendra prochainement sur les lieux

Le passage de la tornade a surpris les habitants de Nashville dans leur sommeil. Ce qui a donné lieu à des scènes improbables dans les rues, comme cet homme en caleçon, qui n'a eu que le temps d'attraper son chien. Alors que les secours sont toujours à la recherche de disparus dans les débris, les autorités se veulent rassurantes. "Veillez sur vos voisins, prenez soin de votre famille, demain est un autre jour où vous pourrez peut-être aider un voisin", a déclaré Randall Hutto, le maire du comté de Wilson, Tennessee (États-Unis). Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait sur place vendredi 6 mars.

