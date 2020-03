Québec : la promesse d'une nouvelle vie pour beaucoup de Français

Tout y est possible : c'est souvent l'image que les Français ont du Québec (Canada). Pour Olivier, fromager, cet eldorado s'est concrétisé sous la forme professionnelle. "Les charges patronales et sociales sont environ entre 10 et 12%, contrairement aux 60, 62 % de la France. (...) Une poignée de main et on travaille, et pareil, une poignée de main et on s'en va", explique le chef d'entrerpise. Une flexibilité qui lui est aujourd'hui très favorable, alors que ses débuts n'ont pas été faciles. "Quand on arrive ici, les banques ne nous connaissent pas donc ne nous prêtent pas, donc tout a été financé avec notre agent personnel. (...) C'était très compliqué psychologiquement."

Une course à l'emploi

De son côté, Gaétan, fraîchement arrivé de Normandie, a encore des étoiles plein les yeux. Il partage un appartement avec des amis pour l'équivalent de 220 euros. Il se donne un mois pour trouver du travail. Objectif : se reconvertir dans l'animation. Serge a quant à lui misé sur la gestion d'un gîte, tourné vers les touristes français. "La première année, on a encaissé 70 dollars avec seulement deux clients", se rappelle-t-il. Ces temps durs sont désormais loin derrière lui.

