Compléments alimentaires : un marché qui a doublé en 10 ans

Les Français sont les plus gros consommateurs de compléments alimentaires en Europe, et le secteur se porte très bien. "On voit la place que ça prend dans les pharmacies, et même chose au supermarché. 6% d'augmentation l'année dernière, le marché a presque doublé en dix ans, il pèse 1,8 milliard d'euros. Un français sur cinq fait régulièrement des cures de compléments", explique Valérie Heurtel sur le plateau du 13 Heures.

Attention aux achats sur internet

"La star des ventes, ce sont les aides au sommeil. Il y a aussi les anti-stress, ceux qui nous donnent un petit coup de fouet quand on a un petit coup de mou, les cocktails pour la digestion, et ceux qui luttent contre les douleurs articulaires", détaille la journaliste de France 2. Mais attention : "en 2015, 80% des compléments alimentaires vendus sur internet étaient hors la loi". "Surtout, posez-vous la question : en ai-je vraiment besoin", incite-t-elle.

