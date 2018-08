Compléments alimentaires à base d'algues : "Ils ne doivent pas être pris sans avis médical"

L'avertissement lancé par l'Anses sur les possibles effets secondaires des compléments alimentaires concerne tout le monde et doit être généralisé, selon un spécialiste. Les excès d'iode, comme les excès de beaucoup de constituants contenus dans certains compléments, sont dangereux, insiste-t-il sur franceinfo.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) a lancé mardi 7 août un avertissement sur la consommation excessive de compléments alimentaires, notamment ceux à base d'algues qui constituent, selon elle, un risque important pour la santé. "Les gens pensaient que les compléments alimentaires, comme ils étaient en vente libre, étaient dénués d'effets secondaires, alors qu'il a bien été montré que c'est comme les médicaments : il y a des vrais risques d'effets secondaires", explique mardi sur franceinfo, Boris Hansel, endocrinologue et nutritionniste à l’hôpital Bichat à Paris. "Les compléments alimentaires en général, et les compléments d'iode en particulier, ne doivent pas être pris sans avis médical".

franceinfo : Y a-t-il une réelle tendance de la consommation d'algue en gélule ou dans nos assiettes ?

Boris Hansel : C'est vrai que c'est une mode aujourd'hui de consommer une multitude de compléments alimentaires pour maigrir ou parce qu'on se sent carencé, fatigué. Et parfois, c'est ce que dit l'Anses, il y a un risque de surdosage. Si on ajoute à cela un excès de produits d'origine marine, il y a un risque pour la santé.

Comment se fait-t-il que les algues représentent un quart des ventes de compléments alimentaires aujourd'hui ?

Parce que tout le monde veut mincir, et tout le monde pense que dans l'alimentation, il y a des manques et que si on consomme des algues et des compléments alimentaires, on va se sentir mieux. On voit tous les jours dans nos cabinets et dans nos hôpitaux, des personnes qui cherchent à mincir et qui ont trouvé la solution minceur à la pharmacie ou dans les produits vendus dans des magasins bio. Et effectivement, on le dit sans cesse : ces compléments représentent un danger pour la santé. Là, on a l'exemple de l'iode, mais c'est quelque chose qu'on connaît bien depuis de nombreuses années, et il y a une nutrivigilance qui a été mise en place par les autorités, il y a quelques années. Comme pour les médicaments, on surveille le risque d'effets secondaires. C'est une très bonne chose, parce qu'avant, les gens pensaient que les compléments alimentaires, comme ils étaient en vente libre, étaient dénués d'effets secondaires, alors qu'il a bien été montré que c'est comme les médicaments : il y a des vrais risques d'effets secondaires.

Quels sont les risques d'un apport en iode trop élevé ?

Un apport en iode trop élevé peut interagir avec le système thyroïdien. Chez certaines personnes, ça peut déclencher des excès de fabrication d'hormones thyroïdiennes, ce qu'on appelle une hyperthyroïdie. Ca peut entraîner des troubles cardiaques, de l'ostéoporose, c'est-à-dire la perte de l'os, une perte de poids, mais attention, pas une perte de poids favorable, plutôt une perte de muscle, et une sciatique importante. Les excès d'iode, comme les excès de beaucoup de constituants contenus dans certains compléments alimentaires, sont dangereux. C'est particulièrement déconseillé aux personnes déjà fragiles comme les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie cardiaque, mais je crois que c'est important de généraliser ce message et de dire que les compléments alimentaires en général, et le compléments d'iode en particulier, ne doivent pas être pris sans avis médical. Il y a des situations où c'est utile, mais dans la majorité des cas, ce ne l'est pas.