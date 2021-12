Covid-19 : le calendrier de la vaccination des enfants se précise

La mesure la plus spectaculaire annoncée par le gouvernement lundi 6 décembre est l'ouverture de la vaccination aux enfants. La Haute autorité de santé avait donné son autorisation la semaine dernière pour vacciner les enfants à risque. L'heure est à l'organisation.

Vacciner les enfants pour enrayer l'épidémie. Comme aux Etats-Unis ou en Israël, le gouvernement français suit les conseils de la Haute autorité de santé lundi 6 décembre. Les enfants à risque pourront être vaccinés dès le 15 décembre. La décision concernerait environ 360 000 jeunes de 5 à 11 ans. Le gouvernement va plus loin et a établi un calendrier d'élargissement de la vaccination aux six millions d'enfants de cette classe d'âge, sous réserve de l'avis des scientifiques. Ils pourront recevoir une première dose à partir du 20 décembre dans les centres puis à partir du 27 décembre en ville.

Livraison de vaccin Pfizer

Cette décision divise les parents, mais également les professionnels de santé. Elargir la vaccination à tous les enfants, est une bonne idée pour le Pr. Philippe Amouyel : " Elle peut éviter l'explosion de cas qu'on a constatée cette semaine, et peut réduire les formes graves, qui peuvent être très importantes chez les enfants, même si elles sont plus rares". Pour certains pédiatres en revanche, il faut attendre avant de mettre en place la vaccination enfantine sur la base du volontariat. "Nous avons besoin de plus de temps avant de connaître", estime Christelle Gras-Le Guen, présidente de la Société de pédiatrie. Près de deux millions de doses de Pfizer devraient être livrées dans les prochains jours.