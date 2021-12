Covid-19 : les nouvelles mesures du gouvernement

De fortes incitations et peu d'interdictions, c'est ce qu'il faut retenir de la dernière conférence du Premier ministre, Jean Castex, lundi 6 décembre. Néanmoins, ces propos ont l'allure d'ultimes recommandations avant d'éventuelles sanctions. "Il n'y aura pas de jauges ni de couvre-feu ou de confinement, ce serait disproportionné. En revanche, les circonstances exigent un effort individuel et collectif", rapporte le Premier ministre.

Faciliter la vaccination

Parmi les mesures annoncées, la vaccination sera facilitée. Pour les plus de 65 ans, plus besoin de rendez-vous, ils pourront se rendre directement dans les centres. Pour les enfants de 5 à 11 ans, à risque, la vaccination sera possible à partir du 15 décembre. Dans les écoles primaires, le protocole est relevé de 2 à 3. Le port du masque sera aussi obligatoire dans les cours de récréation dès jeudi 9 décembre. Concernant le télétravail, il faut le rendre obligatoire au maximum. Enfin, les discothèques vont fermer lors des quatre prochaines semaines.