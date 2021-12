Covid-19 : un nouveau protocole à la hauteur dans les écoles ?

C'est à l'école que le protocole sanitaire se durcit en décembre car l'épidémie progresse de manière fulgurante chez les enfants, en particulier les 6-11 ans. Le taux d'incidence atteint des niveaux record : 918 pour 100 000 enfants soit plus du double de la moyenne nationale. Dans les écoles primaires, le protocole sanitaire passe de deux à trois avec le retour du masque en extérieur. Une mesure que les parents d'élèves comprennent, avec un brin de fatalisme.

Fini le brassage à la cantine

À la cantine, il n'y aura plus de brassages entre les classes selon le ministère de l'Éducation nationale. Les élèves ne pourront déjeuner qu'avec leurs camarades de classe. Pour le sport en intérieur, il se fera avec le masque et il faudra une distanciation de deux mètres entre les élèves. Pour ce qui est du protocole sanitaire, il faudra désormais trois cas positifs pour fermer une classe. "On a vu la semaine dernière des enfants qui étaient négatifs à J0 et J+1 étaient positifs dans le courant de la semaine qui suivait", rapporte Guislaine David, secrétaire générale du SNUIPP-FSU.