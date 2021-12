Covid-19 : priorité aux plus de 65 ans pour la vaccination

Quelque 10 millions de Français ont déjà rendu une dose de rappel, mais les plus de 65 ans doivent rester prioritaires. Le Premier ministre a donc annoncé lundi 6 décembre qu'ils pourront se rendre dans les centres de vaccination sans prendre de rendez-vous.

Un gymnase de la banlieue de Toulouse (Haute-Garonne) a été réquisitionné pour être transformé en centre de vaccination éphémère et unique. Ici, la vaccination est réservée aux plus de 65 ans et certains attendaient ce rendez-vous avec beaucoup d'impatience. "C'est pratique d'ouvrir ce genre d'endroit, il y a beaucoup de monde de notre âge qui cherche à se faire vacciner", témoigne un Toulousain, ravi de pouvoir se faire administrer une dose de rappel.

Augmentation quotidienne de la vaccination

Des injections plébiscitées par les personnes les plus âgées. Dès le 15 décembre, ils pourraient se faire retirer le pass sanitaire s'ils n'ont pas reçu de troisième dose. "Hier, nous étions à 250 doses par jour, désormais, nous sommes à 500 doses par jour", témoigne le colonel Thierry Dulion, médecin du centre de vaccination de Colomiers, en Haute-Garonne. Dès le mardi 7 décembre, les plus de 65 ans éligibles pourront recevoir une dose de rappel sans rendez-vous.