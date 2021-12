Covid-19 : vaccination des enfants et restrictions en vue

Pour endiguer la cinquième vague de Covid-19 qui frappe de plein fouet la France, le gouvernement de Jean Castex compte bien annoncer de nouvelles mesures. Le sujet principal du conseil de défense sanitaire, lundi 6 décembre à l'Elysée, sera celui de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Elle pourrait concerner tous les enfants ou les plus fragiles. Ce n'est pas encore tranché. En revanche, pas question de faire peser des contraintes supplémentaires sur les personnes vaccinées. L'accent est mis sur l'incitation et non sur la restriction, selon une source proche de l'Elysée.

Des fêtes de fin d'année perturbées ?

Concrètement, il serait question de plus de télétravail et de moins de pots en entreprise. "Ça peut avoir un impact sur les contaminations qui ont lieu lors du travail, mais aussi lors de la restauration et dans les transports", estime le Dr Pascal Crépey, épidémiologiste. Des mesures seront débattues comme de nouvelles jauges dans les commerces, le retour du masque en extérieur et des vacances scolaires anticipées. Mais pas de reconfinement en vue ni de couvre-feux, le gouvernement mise sur la vigilance.