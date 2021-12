Cinquième vague de Covid-19 : l'exécutif se penche sur "les derniers leviers" à actionner avant des restrictions plus fortes

Comment freiner la cinquième vague de Covid-19 sans ralentir le pays ni brusquer les Français ? L'exécutif doit se réunir, lundi 6 décembre, à l'Elysée, lors d'un nouveau conseil de défense sanitaire. Ce rendez-vous, officiellement destiné à "voir s'il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires", pourrait donner lieu à quelques annonces.

La possible vaccination des 5-11 ans sera au programme, selon un document du ministère de la Santé consulté par l'AFP. Un "calendrier précis" doit être communiqué à l'issue du conseil de défense, d'après ce texte, qui prévoit une vaccination ouverte à "tous les enfants" de cette classe d'âge à partir de "début janvier 2022". Des livraisons de "doses de vaccins pédiatriques Pfizer" sont envisagées dès la mi-décembre.

"Vigilance avant dernière sommation"

Ce conseil de défense pourrait "acter officiellement le principe de la vaccination des enfants de 5-11 ans les plus fragiles et le calendrier de celui-ci", avance, plus prudemment, une source proche de l'exécutif jointe par France Télévisions. La décision du gouvernement est suspendue à de nouveaux avis du Comité consultatif national d'éthique et de la Haute autorité de santé. Pour l'heure, cette dernière recommande la vaccination seulement pour les 360 000 enfants "qui présentent un risque de faire une forme grave de la maladie".

Plus globalement, "l'enjeu est de voir quels sont derniers leviers qu'on pourrait actionner sans faire peser des contraintes sur les personnes vaccinées", précise notre source. "A priori, il n'est pas question de mesures restrictives, mais d'incitations", notamment vers plus de télétravail, ajoute-elle. "Ce sera probablement 'vigilance avant dernière sommation'."