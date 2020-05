Déconfinement : les coiffeurs se préparent à une ruée dans les salons le 11 mai

Cela faisait quarante-neuf jours qu’il attendait de pouvoir rouvrir sa boutique. Chez un coiffeur parisien, à une semaine de la réouverture du 11 mai, le carnet de rendez-vous affiche complet. Il a senti la panique chez certaines clientes, qui voient de plus en plus apparaître leurs racines décolorées.

Des précautions sanitaires à la charge du client

Selon un sondage, la semaine prochaine, 6 Français sur 10 devraient se ruer chez le coiffeur... Et devraient y découvrir de nouvelles règles : masque et lunettes obligatoires pour les coiffeurs, masque seul pour les clients, et un mètre de distance entre chacun. Dans les grands salons, on condamne certains bacs à shampooing, on prend des mesures au sol et on supprime les magazines. Moins de clients dans le salon en même temps, c’est moins de chiffre d’affaires. Il a pourtant fallu investir dans des masques, du gel, des peignoirs à usage unique. Ce sera obligatoire, et ce sera le client qui paiera.