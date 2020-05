Puy-de-Dôme : un village pleure son unique médecin, mort du Covid-19

Le corps médical a déjà payé un lourd tribut à l'épidémie. Parmi les médecins décédés, se trouve le Dr Valette, unique médecin de La Tour-d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. La maire sortante et son successeur lancent désormais un appel désespéré pour lui trouver un remplaçant. En attendant, les 700 habitants du village saluent un homme indispensable, vraisemblablement mort après avoir contracté le virus via un patient infecté.

Un plan de bataille de la mairie

"C'était quelqu'un qui donnait de son temps à sa famille, à ses patients, à ses amis. Il va beaucoup nous manquer", déplore une habitante. "Un docteur, ce n'est pas possible qu'il parte comme ça", regrette une autre patiente. Il n'y a plus de médecin à plein temps en attendant, et seul le remplaçant habituel assure les consultations une fois par semaine. Le nouveau maire et la sortante ont donc décidé de mettre en place un plan de bataille pour trouver un médecin de campagne.