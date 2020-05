Coronavirus : quel calendrier pour le déconfinement ?

Emmanuel Macron se veut rassurant quant au déconfinement et estime que tout sera organisé au jeudi 7 mai, date de la publication de la carte qui servira à gérer le déconfinement à partir du 11 mai. Date à laquelle, peu importe la zone où l'on vit, on pourra se déplacer sans attestation dans un rayon de 100 km autour de son domicile. Au-delà, il faudra déclarer un motif professionnel ou familial impérieux.

Une vie sociale limitée

Les rassemblement de moins de dix personnes seront autorisés, tout comme l'accès aux médiathèques et au bibliothèques. Les marchés pourront rouvrir et tous les commerces en général. Dans les écoles, la reprise se fera sur la base du volontariat. La vie sociale restera limitée. Les bars et restaurants verront leur cas étudié au début du mois de juin. En zone rouge, les parcs publics et les collège resteront fermés.