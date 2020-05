Coronavirus : les masques en vente dans les supermarchés

À Lyon, dans le Rhône, les clients d’un grand magasin étaient pressés d’obtenir des produits encore rares. 246 lots de dix masques chirurgicaux ont été vendus en à peine deux heures et demie, lundi 4 mai. Une file ininterrompue s’est mise en place. Une seule caisse était dédiée à la vente de ces protections. Un seul paquet par personne est autorisé et des précautions ont été prises par la direction. La carte de fidélité ou d’identité est demandée à chaque client pour recenser et vérifier que la personne n’a pas déjà acheté de masques.

6 € les dix masques

Le lot de dix masques est vendu 6 €. Les clients sont partagés sur le fait de devoir payer des protections bientôt obligatoires. "Je ne vois pas pourquoi on les paie, ça devrait être distribué gratuitement à tout le monde", estime une cliente du magasin. Le gérant assure que le magasin ne fait aucune marge sur ces ventes. Pour l’heure, les stocks sont encore réduits, mais l’enseigne précise qu’ils devraient s’étoffer jour après jour.