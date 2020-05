Italie : les Milanais se déconfinent progressivement

Ce fut une rentrée ensoleillée dans les rues et l’esprit des Milanais. Une période terrible se termine dans la région italienne, elle a duré deux mois, fait 14 000 morts malgré un confinement très strict et la fermeture de toute activité. Dans le métro, de nouvelles règles sont en vigueur sur les quais et dans les rames. Le port du masque est obligatoire et seule une place sur six est accessible. Les voyageurs sont là par obligation. "Le coronavirus est encore présent, et jusqu'à ce qu'il disparaîsse, la sécurité absolue n'existe pas", avance un usager.

Les entreprises s’adaptent

Les entreprises ont dû s’adapter. Dans une PME qui fabrique des tissus, la température des salariés est contrôlée à l’entrée, les postes de travail sont éloignés les uns des autres. L’Italie ne pouvait plus reculer : la récession est alarmante, la plupart des entreprises sont au bord de la faillite. Il n’y a plus de cantine dans les entreprises, alors les restaurants préparent du prêt-à-emporter, une stratégie pas forcément rentable, mais qui garantit un minimum de recettes.

