Covid-19 : les scientifiques alertent sur le risque d'une nouvelle flambée épidémique

Les chiffres épidémiques du Covid-19 en France s'améliorent, mais restent élevés. Certaines personnes vaccinées peuvent attraper le virus et les personnes asymptomatiques continuent de le propager à leur insu.

Alors que le nombre d'hospitalisations et de patients en réanimation tend à baisser, certains scientifiques alertent sur le risque d'une nouvelle flambée de l'épidémie de Covid-19. "On voit des personnes qui se contaminent après avoir été vaccinées, parfois c'est qu'elles ont été contaminées avant la première dose, mais parfois aussi, c'est entre deux doses qu'on se contamine parce qu'on se croit protégés, alors qu'on sait qu'il faut au moins deux semaines après la seconde dose pour être protégés", explique le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures, lundi 10 mai.

Les personnes asymptomatiques contribuent fortement à la circulation du virus

L'échec du vaccin est également possible, car la protection n'est pas efficace à 100%. D'autres personnes sont réinfectées par un variant différent. "N'oublions pas les personnes asymptomatiques qui peuvent être parfaitement contagieuses, on estime qu'elles contribuent pour la moitié aux contaminations", ajoute le médecin. Une étude de l'université d'Harvard a montré qu'avec le variant anglais, une personne pouvait également être contagieuse, dans une très moindre mesure, jusqu'à cinq jours avant l'apparition des symptômes.