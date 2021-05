Covid-19 : le prix du vaccin Pfizer a augmenté

L'Union européenne n'a pas passé de commandes du vaccin AstraZeneca pour le deuxième semestre, mais a commandé 1,8 milliard de doses supplémentaires au laboratoire Pfizer. Elle va payer ces vaccins plus chers. Selon des sources européennes, la dose de vaccin Pfizer coûterait désormais 19,50 euros, soit quatre euros de plus qu'auparavant. Pfizer ne dévoile pas ses tarifs, mais la ministre déléguée en charge de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a confirmé cette hausse, qui se justifie selon elle par sa "flexibilité" au regard des variants ou de la vaccination des enfants.

L'Union européenne paye le prix fort

Il est l'un des plus chers sur le marché. L'Union européenne paye le prix fort, car les pays riches payent plus cher. Les pays à revenu intermédiaire, comme le Brésil, payent moitié prix. Les pays à faible revenu, comme l'Inde, payent au prix coûtant, selon le laboratoire. Son brevet vaut de l'or, et il estime que ces profits sont vitaux pour continuer ses recherches et investir dans l'amélioration de son vaccin.