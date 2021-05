Vaccin contre le Covid-19 : une semaine décisive commence, le gouvernement souhaite tenir son objectif

Près de 6 500 vaccinations contre le Covid-19 ont été réalisées en six jours au centre Paris La Défense Arena. Lundi 10 mai, une nouvelle semaine décisive commence avec la vaccination ouverte à toutes les personnes de 50 ans et plus. Le gouvernement souhaite tenir l'objectif des 20 millions de vaccinés au 15 mai.

Des centres proposent des nocturnes

Cette semaine, dans le centre de vaccination Paris La Défense Arena, le nombre de doses disponibles a doublé. Il va donc falloir augmenter la cadence, et passer à 2 000 personnes vaccinées par jour, malgré le pont de l'Ascension. "Si d'aventure, il fallait ouvrir le dimanche parce qu'on a plus de doses (...), on le fera", affirme Alexandre Agogué, directeur du centre de vaccination. Plusieurs centres ouvrent même en nocturne, comme à Douai (Nord). On peut s'y faire vacciner jusqu'à 22 heures, lundi 10 et mercredi 12. Pour motiver les professionnels, la Sécurité sociale va augmenter la rémunération des vacations réalisées en soirée et pendant le pont de l'Ascension.