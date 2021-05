Jérusalem : des affrontements entre Israéliens et Palestiniens, au moins neuf morts

Une escalade de violences a eu lieu à Jérusalem, lundi 10 mai, entre les forces de l'ordre israéliennes et les Palestiniens. Des roquettes ont été lancées depuis et vers la bande de Gaza.

Des roquettes lancées depuis Gaza sont tombées sur Jérusalem, lundi 10 mai en début de soirée. Israël a répliqué et neuf personnes auraient été tuées dans la bande de Gaza, dont un commandant du Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle cette zone, et trois enfants. Cette escalade survient après une journée de violences sur l'esplanade des Mosquées : des Palestiniens ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre israéliennes, qui ont répondu avec des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc.

Les affrontements continuent

Les images témoignent d'une scène de guerre dans cet endroit ultrasensible, un lieu sain de l'islam et du judaïsme. Les affrontements se sont poursuivis dans la mosquée al-Aqsa. Dans la soirée, les affrontements risquent de continuer, "on parle même d'un début d'incendie près de la mosquée al-Aqsa", selon Clotilde Mraffko, journaliste France Télévisions en direct depuis Jérusalem pour le 20 Heures de France 2. Plusieurs centaines de personnes ont été admises dans les hôpitaux de la ville dans la journée.