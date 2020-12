Coronavirus : nouvelles règles en France à compter du mardi 15 décembre

À compter du mardi 15 décembre, les déplacements seront à nouveau autorisés partout en France sans attestation, mais seulement en journée. Un couvre-feu sera instauré entre 20 heures et 6 heures du matin, sauf durant la nuit de Noël où les déplacements le soir seront permis. "On se réjouit de la fin du confinement et de retrouver une vie un peu plus normale, commente une passante au micro de France Télévisions. Même si ça va rester très particulier, c’est quand même mieux, nous aurons plus de libertés".

Couvre -feu maintenu pour le Nouvel an

Pas d’exception en revanche pour la nuit du Nouvel an : le couvre-feu sera maintenu et les contrôles de police renforcés. "Il n’y aura pas de tolérance parce que les gens connaissent bien, maintenant, le dispositif", indique Camille Chaize, porte-parole du ministère de l’Intérieur. Un dispositif de 250 000 policiers et gendarmes sera déployé sur le territoire, ainsi que 24 000 policiers municipaux. Pour circuler entre 20 heures et 6 heures du matin, il faudra être muni d’une attestation avec un motif valable, comme un déplacement professionnel, des motifs familiaux impérieux ou d’intérêt général, des raisons médicales ou la sortie d’un animal de compagnie.

