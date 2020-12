14 décembre 1911 : retour sur la conquête du Pôle Sud par la Norvège

Le 14 décembre 1911 à 15h, l’explorateur Roald Amundsen, 41 ans, et son équipe triomphent du Pôle Sud. Le premier drapeau planté sur cette terre vierge sera celui de la Norvège. Pourtant, ces aventuriers ne visaient pas la conquête du Pôle Sud en quittant la Norvège en 1910. "Ils reçoivent un Telex disant ‘le Pôle Nord a été atteint par un Américain’, et il dit à ses gars ‘On continue vers le sud, on va tenter le Pôle Sud’", raconte Jean-Louis Etienne, explorateur polaire. Mais sur place, en Antarctique, il n’est pas le seul à le convoiter : toute une expédition britannique suréquipée (65 hommes, une vingtaine de poneys…) a le même objectif...

Les Britanniques étaient trop lents

Seulement, ces moyens sont inadaptés sur la glace. Amundsen au contraire s’inspire des Inuits et de leurs attelages de chiens et voyage léger. Il parcourt 1 300 km en 55 cinq jours. Les Anglais n’arriveront que cinq semaines plus tard. "Quand les Britanniques arrivent, c’est une déchirure totale, ils venaient pour ramener le Pôle Sud à la Couronne", explique Jean-Louis Etienne. 109 ans plus tard, les noms des deux explorateurs figurent pourtant côte à côte sur une plaque commémorative à quelques centimètres du Pôle Sud.



