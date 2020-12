Alimentation : quels sont les plats préférés des Français ?

En première place du classement des plats préférés des Français, le couscous. "Et ça fait plusieurs années que ça dure", précise Simon Ricottier, journaliste France Télévisions, sur le plateau du 13 Heures, lundi 14 décembre. Viennent ensuite le burger et la pizza. "Attention, on parle vraiment des plats préférés, pas de ceux que l’on mange le plus souvent", ajoute le journaliste. Le couscous n’est en effet que le 19e plat le plus consommé en France.

La gastronomie française bien classée

Les grands classiques de la gastronomie française sont "plutôt bien classés", informe Simon Ricottier. En effet, les moules-frites, la blanquette de veau, la choucroute et le petit salé aux lentilles se hissent tous dans le top 10. "Ce sont d’ailleurs des plats qui remontent au classement pendant l’hiver, des plats réconfortants qui plaisent aux Français", ajoute le journaliste. Enfin, selon une plateforme de livraison de repas, le plat le plus populaire à Paris est le poke bowl, à Toulouse (Haute-Garonne) les fusilli au poulet et à Lille (Nord) le pad thaï.

