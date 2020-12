Coronavirus : les Ehpad assouplissent les règles durant les fêtes

Norbert Gérard, résident d’un Ehpad, va pouvoir passer les fêtes de fin d’années avec sa famille. "C’est formidable, ça fera plaisir à tout le monde, commente ce dernier. Et ça, ça joue beaucoup pour les personnes âgées, […] c’est peut-être pour certain le dernier Noël ou l’avant-dernier Noël." En 96 ans, il n’a jamais manqué un Noël en famille. Cette année, il exigera auprès de son fils, "en tant que doyen", de ne pas réunir plus de six personnes.

Précautions maximales

L’Ehpad recommande également aux personnes qui partageront le repas des résidents durant les fêtes de se faire tester auparavant. Ces sorties sont réservées aux personnes âgées les plus valides des unités ouvertes. Pour Joëlle Lemoux, cadre de santé, cet assouplissement a toutefois un "double effet" : celui, positif "d’être chez soi, dans sa famille", puis la douche froide au retour avec "un isolement pendant sept jours" et deux tests, l'un en arrivant et le second sept jours plus tard. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les temps de visites seront allongés et ils pourront recevoir depuis leur chambre.

Le JT

