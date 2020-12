Alimentation : pourquoi les fruits et légumes bio coûtent-ils plus cher ?

M. Septembre, O. Levesque, C. Arnold, X. Roman, S. Auvran, R. Massini, J-M Perroux et Maeva Damoy

L'association de consommateurs CLCV publie lundi 14 décembre une étude selon laquelle les fruits et légumes biologiques coûtent en moyenne 44% plus cher que ceux qui proviennent de l'agriculture conventionnelle. En cause, la méthode de production, qui implique moins de pesticides, moins de rendement, et de la main-d'œuvre plus chère. Mais l'emballage dans les supermarchés fait également grimper les prix. "On est obligés de séparer le bio pour éviter qu'en caisse on ne puisse pas faire la différence entre le bio et le non-bio. Mais ça entraîne des coûts, selon le contenant en plastique, en carton…" explique Benoît Soury, directeur du marché bio chez Carrefour.

Le bio ne représente que 8% des achats de fruits et légumes

Malgré ces prix plus élevés, la vente de fruits et légumes biologiques augmente et a crû de 6% en un an en France, explique sur le plateau du "13 heures" la journaliste Maeva Damoy. "Les trois quarts des Français consommeraient bio au moins une fois par mois, pourtant le bio ne représente que 8% des achats de fruits et légumes parce que pour une grande majorité de ces acheteurs, c'est le prix qui les freine", précise-t-elle.

