Santé : séries, notifications, café… Le point sur les nouvelles addictions

Le médecin et journaliste Damien Mascret, présente, sur le plateau du 13 Heures, vendredi 23 février, le dernier livre du professeur Karila : "Docteur : addict, ou pas ?".

L’époque prête aux addictions. Par exemple, les séries télé, auxquelles le professeur Karila consacre un chapitre entier dans son dernier livre intitulé Docteur : addict, ou pas ?. "C’est qu’on appelle le binge-watching, ça veut dire qu’on fait une overdose de séries. Si vous regardez deux à six épisodes en une seule fois pendant plus de trois heures, ou plus de quatre épisodes en une soirée, peut-être que vous souffrez de binge watching", explique le médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau du 13 Heures, vendredi 23 février. Selon le Pr. Karila, ce qui caractérise l’addiction est le fait de regarder plus longtemps une série que ce qu’on avait prévu, autrement dit : la perte de contrôle.

Attention au café

La perte de contrôle peut en effet empiéter sur le sommeil, la vie de famille ou professionnelle. Conseil : s’arrêter 5 minutes avant la fin d’un épisode, pour éviter le gros rebondissement final. Concernant les smartphones, l’addiction est liée aux notifications. "Notre cerveau, quand il reçoit une notification, a un système d’alerte", appelé le système préfrontal. "Tant qu’on ne sait pas si c’est grave ou pas, ça reste allumé dans notre cerveau et ça nous titille", indique Damien Mascret.

Autre addiction : le café. Les vrais accros commenceront à avoir des symptômes 12 à 24 heures après le dernier café : mal à la tête, fatigue, irritation ou humeur dépressive. Le Pr. Karila recommande de ne pas dépasser trois tasses par jour, et pas après 15 heures.