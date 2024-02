Espagne : un incendie dans un immeuble résidentiel fait au moins quatre morts

Un immeuble résidentiel de 14 étages a été ravagé par les flammes à Valence, en Espagne, jeudi 22 février. Au moins quatre personnes ont perdu la vie.

Un incendie s’est déclaré dans un immeuble à Valence (Espagne), jeudi 22 février. Sur des images amateurs, les pompiers arrosent pour tenter d’endiguer les flammes, afin qu’elles n’atteignent pas un balcon sur lequel se trouvent encore deux habitants. Les flammes ont débuté vers 17h30, au quatrième étage. Elles se sont propagées rapidement par la façade et les 138 appartements se sont transformés en brasier.

Quatre morts et plusieurs disparus

Malgré l’épuisement et plusieurs blessés chez les soldats du feu, la bataille contre l’incendie a duré toute la nuit. Au moins quatre morts sont à déplorer, et plusieurs disparus. Autour de l’immeuble, le quartier veille, dans l’angoisse. "On se dit que cela aurait pu nous arriver, à n’importe qui en rentrant du travail", observe un homme. Dans la matinée de vendredi, la résidence de 14 étages, construite en 2008, n’est plus qu’une carcasse fumante et brûlante. Il est toujours impossible d’y pénétrer. Selon plusieurs ingénieurs, le matériel hautement inflammable de la façade est responsable de la propagation des flammes. Trois jours de deuil ont été déclarés à Valence.