"Envoyé spécial" du jeudi 4 novembre 2021

Au sommaire

Agressions sexuelles sur ordonnance

Des femmes souvent très jeunes violées ou agressées sexuellement dans le cabinet de leur médecin. Des confrères qui parfois ferment les yeux. Des médecins poursuivis qui continuent d’exercer... Des lanceurs d’alerte sanctionnés et l’Ordre des médecins qui n’intervient pas toujours, malgré les signalements… Enquête sur la chape de plomb qui a longtemps couvert les dérives qui pouvaient avoir cours dans certains cabinets médicaux, sur ces patientes qui parlent et les médecins osent briser la loi du silence.

Un reportage de Julie Pichot.

C’est décidé, j’arrête de bosser !

Pour beaucoup d’entre nous, lâcher son boulot est un fantasme qui ne sera jamais assouvi. Toutefois, certains sautent le pas et arrêtent de travailler pour de bon, bien avant l’âge légal de départ en retraite. Johanna et Julien, 35 ans, ont quitté leur boulot de manager dans la restauration rapide et d’employée dans le médico-social sur un coup de tête, pour s’installer à la campagne dans le Maine-et-Loire et vivre de leur potager. Victor, 33 ans, s’est préparé pendant dix ans à une retraite prématurée en se constituant une rente très confortable. Mais le quotidien d’une vie sans travail est parfois difficile à vivre, comme l’a découvert Marc, 32 ans. Immersion dans la vie de ces très jeunes retraités.

Un reportage de Marine Haag.

Riad Sattouf : la vie secrète des jeunes

Ses bandes dessinées sont l’un des plus gros succès populaires de ces dernières années : plus de 4 millions d’exemplaires vendus, dans une vingtaine de pays. Car Riad Sattouf y réussit la prouesse de nous faire pénétrer, sans filtre mais avec humour, dans un univers d’habitude très secret : celui des jeunes. Leur vie quotidienne, leur langage, leur amours… Qu’il chronique la vie d’une ado parisienne (Les Cahiers d’Esther) ou sa propre jeunesse, bien plus tourmentée entre la Bretagne et la Syrie (L’Arabe du futur), son trait, parfois grinçant, sonne étonnamment juste et sait aussi émouvoir. Nous l’avons suivi, dans le secret de son atelier ou sur les traces de son enfance, à quelques jours de la sortie de son dernier album de BD.

Un reportage d’Olivier Sibille, Mathieu Dreujou, Emmanuel Rassat et Germain Vaudry.

Tok Tok : les oubliés du pouvoir d'achat

Le prix de l'essence ne cesse de grimper, et de plus en plus de d'automobilistes doivent surveiller leurs dépenses au plus près et limiter leurs déplacements. Face à cette hausse, certaines stations-service vendent le carburant à prix coûtant et font de plein... de clients. Le prix du gaz et de certains produits alimentaires suit la même courbe ascendante... comme la colère de nombreux Français. Reportage dans le Pas-de-Calais (Hauts-de-France), un ancien bassin minier autrefois terre de gauche et de luttes sociales qui, depuis dix ans, bascule lentement vers l'extrême droite. En 2017, quatre députés du Rassemblement national ont été élus dans le secteur.

Un reportage d'Arnaud Muller, Jeanne Plassier et Marguerite Teulet.

