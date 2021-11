Ses bandes dessinées sont l’un des plus gros succès populaires de ces dernières années : plus de 4 millions d’exemplaires vendus, dans une vingtaine de pays. Car Riad Sattouf y réussit la prouesse de nous faire pénétrer, sans filtre mais avec humour, dans un univers d’habitude très secret : celui des jeunes. Leur vie quotidienne, leur langage, leur amours…

Chroniques d'ados, à Paris ou en Syrie...

Qu’il chronique la vie d’une ado parisienne (Les Cahiers d’Esther) ou sa propre jeunesse, bien plus tourmentée entre la Bretagne et la Syrie (L’Arabe du futur), son trait, parfois grinçant, sonne étonnamment juste et sait aussi émouvoir. Nous l’avons suivi, dans le secret de son atelier ou sur les traces de son enfance, à quelques jours de la sortie de son dernier album de BD.

Un reportage d’Olivier Sibille, Mathieu Dreujou, Emmanuel Rassat et Germain Vaudry diffusé dans "Envoyé spécial" le 4 novembre 2021.

