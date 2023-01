Obsèques de Benoît XVI : dernier hommage des catholiques à l’ancien pape

Ce sont 50 000 fidèles qui ont assisté ce matin place Saint-Pierre à Rome au dernier hommage au pape émérite Benoît XVI, jeudi 5 janvier, décédé à l'âge de 95 ans. Le pape actuel, le pape François, présidait la cérémonie.

La main du pape François posée sur le cercueil de son prédécesseur pour un dernier adieu, jeudi 5 janvier, est une image inédite. Les obsèques de Benoît XVI, presque entièrement en langue latine, ont été marquées par une certaine retenue. "Ça a été une immense figure pour toute l’Église avec une grande bonté et une grande paternité", déclare un prêtre français présent au Vatican.

L’état de santé du pape François pose question

Dans la foule, des banderoles saluent cet intellectuel timide et solitaire. Lui qui avait été tellement conservateur dans sa défense du catholicisme traditionnel et soudain moderne lorsqu’il renonce à sa charge en 2013. "Benoît, fidèle ami du Christ, que ta joie soit entière en entendant sa voix, maintenant et toujours", dit le pape François lors de la cérémonie. Les dix ans de cohabitation entre les deux souverains pontifes prennent fin. François reste seul, tandis que l’évolution de son état de santé suscite des rumeurs au Vatican.