Hôpitaux : les urgences de Fréjus débordent

Dans le Var, le service des urgences de Fréjus est au bord de la rupture, jeudi 5 janvier. 80 patients y sont hospitalisés contre 40 habituellement. Les brancards encombrent les couloirs.

Aux urgences de Fréjus (Var), il y a des malades dans chaque recoin. Dans l’après-midi du 5 janvier, 80 étaient hospitalisés, soit le double de la capacité du service. "C’est le cœur du service, paradoxalement, ce n'est pas censé être un endroit où on met des gens", déplore Gabriel Moncheaux, directeur des urgences de l’hôpital. Une jeune femme est arrivée à huit heures le matin. Huit heures plus tard, elle est toujours dans la salle d’attente où les malades affluent. "On ne trouve pas de médecins, on n’arrive pas à avoir une prise en charge correcte et on souffre", regrette-t-elle.

8 infirmières et 5 médecins manquent

Entre les épidémies et la grève des médecins généralistes, les urgences n’ont plus aucun brancard disponible. Alors, une infirmière appelée en catastrophe, installe des civières réservées aux cas de force majeure. Le lit de fortune est immédiatement occupé. Il est difficile de se frayer un chemin pour le personnel qui soigne où il le peut. Selon le directeur, il manque huit infirmières et cinq médecins dans le service pour qu’il fonctionne correctement.