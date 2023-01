Deux-Sèvres : une battue organisée pour retrouver Kevin et Leslie

Une battue a eu lieu dans la matinée du 5 janvier dans les Deux-Sèvres pour tenter de retrouver la trace de Leslie et Kevin. Le jeune couple a disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier.

Ils étaient une centaine de bénévoles, dans la matinée du 5 janvier, à ratisser la forêt à la recherche du moindre indice qui permettrait de retrouver Leslie et Kévin. Le couple est porté disparu depuis le 25 novembre dernier. "Le but, c’est de faire avancer l’enquête et puis de donner espoir à ses pauvres parents qui, tous les jours, doivent vivre un cauchemar", déclare une bénévole.



Cambriolage de la voiture et du domicile de la belle-mère de Kevin

La battue a été organisée à l’initiative des parents de Kevin, un mois et demi après sa disparition. Pour eux, il est impossible que le couple ait disparu volontairement. "On ne comprend pas, il n’a pas d’ennemis, Leslie n’a pas d’ennemis, ce sont des jeunes sans problème", assure Karine Prat, belle-mère de Kévin Trompat. Le soir de leur disparition, le couple participe à une soirée dans les Deux-Sèvres. Ils quittent les lieux vers trois heures du matin. C’est la dernière fois qu’ils ont été aperçus. Kevin transporte avec lui près de 10 000 euros en liquide afin d’acheter une voiture selon sa belle-mère. La battue a été interrompue par le cambriolage de la voiture ainsi que du domicile de la belle-mère de Kevin Trompat.