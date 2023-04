États-Unis : Joe Biden officiellement candidat à sa réélection

Âgé de 80 ans, Joe Biden sera bien candidat à sa réélection à la présidence des Etats-Unis en 2024. Cette candidature soulève certaines questions. On fait le point.

À 80 ans, Joe Biden se lance à nouveau dans la bataille à l’élection présidentielle. Dans un clip de campagne de trois minutes, il déroule tous les thèmes chers à l’Amérique : liberté et démocratie. Ces valeurs sont essentielles pour les Américains. En sous-texte de ce clip de campagne se cache le retour de Donald Trump. Joe Biden s’affiche donc en sauveur et se représente pour un second mandat à l’élection présidentielle de 2024.

Trop vieux pour les Américains

"Finissons le travail, on va y arriver", assure l’actuel président. Pourtant, à l’âge de 80 ans, Joe Biden apparaît pour les Américains comme trop vieux et pas assez en forme pour reprendre les clés de la Maison Blanche une seconde fois. À son âge s’ajoutent ses chutes, sa difficulté à parfois aller au bout d’une phrase et ses bourdes en public. Pour les spécialistes, son âge sera vite oublié une fois la campagne lancée. Si Joe Biden est élu, il aura 86 ans à la fin de son second mandat.