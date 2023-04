Tempête Alex : des habitants disent adieu à leurs maisons, fragilisées par la crue et détruites par l'Etat

À l'automne 2020, des pluies torrentielles dévastaient les villages de la vallée de la Vésubie (Alpes-Maritimes). Deux ans et demi plus tard, des maisons fragilisées sont détruites.

Dans ans et demi après la tempête Alex, des engins de chantier sont toujours à pied d’œuvre dans la vallée de la Vésubie (Alpes-Maritimes). Les ouvriers détruisent ce que la tempête a irrémédiablement abîmé. Le 2 octobre 2020, elle emporte de dizaines de bâtiments sur son passage et en fragile d’autres. Plus de 300 bâtisses sont jugées "à risque" par les pouvoirs publics. Il faut donc les démolir.

Des terrains classés inconstructibles

À Malaussène, Jacques Strugo vient dire adieu à sa maison, construite de ses mains pour y passer sa retraite. Lorsque la tempête frappe, il se trouve à l’intérieur. "La maison a tenu et m’a protégé", assure le retraité. Aujourd’hui, 8 000 tonnes de gravats s’accumulent derrière la bâtisse, la rendant inhabitable. Pour pouvoir la détruire, l’Etat a racheté la maison à Jacques Strugo via le fonds Barnier. Les terrains sont désormais classés inconstructibles.