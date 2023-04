États-Unis : un "match retour" entre Joe Biden et Donald Trump ?

C. Guttin

Joe Biden a annoncé, mardi 25 avril, être candidat à sa réélection. L’élection de l’an prochain, aux États-Unis, risque d’avoir un air de déjà-vu. Le point avec la journaliste Camille Guttin, en direct de Washington.

"Aux États-Unis, on parle même déjà de match retour. Il fait peu de doute que les deux candidats seront investis par leurs partis respectifs pour les primaires", rapporte la journaliste Camille Guttin, en direct de Washington (États-Unis). Deux lignes stratégiques très différentes se profilent. "D’un côté, on a un Joe Biden qui veut apparaître comme un homme raisonnable, modéré, qui défend son bilan économique, et surtout qui se veut un rempart contre le retour de Donald Trump", ajoute Camille Guttin.

"Pas populaires dans les sondages"

"De l’autre côté, on a Donald Trump. L’ancien président américain n’a pas abandonné ses outrances, ses discours enflammés. Il compte bien prendre sa revanche", déclare Camille Guttin depuis Washington. "Est-ce que ces deux lignes seront assez convaincantes aux yeux des Américains ? Pour le moment, les deux candidats ne sont pas populaires dans les sondages", conclut la journaliste.