Allemagne : retour sur le casse du siècle

En Allemagne, des cambrioleurs pensaient avoir réussi le casse du siècle en volant de précieux diamants. Après trois ans d’enquête, six suspects ont été arrêtés. Retour sur une affaire hors du commun.

Ils pensaient avoir réussi le casse du siècle. Ils avaient mis neuf coups de hache pour défoncer la vitrine de la plus grande collection de diamants d’Europe. Ils avaient ensuite pris la fuite à bord d’une voiture repeinte pour brouiller les pistes et emporter un butin record d’au moins 113 millions d’euros. Après trois ans d’enquête, comment la police allemande a-t-elle réussi à identifier les cambrioleurs ? Au départ, les enquêteurs avaient très peu d’indices.

Les bijoux rendus

Le directeur du musée de Grünes Gewölbe, Marius Winzeler, explique que tout avait été très soigneusement préparé. Mais, c’est dans leur fuite que les malfaiteurs ont commis une erreur et laissé des traces. À 5 km du musée, ils ont abandonné leur voiture dans le sous-sol d’un immeuble. Au milieu des cendres, les enquêteurs retrouveront de minuscules fragments du verre de la vitrine et des traces ADN. Six arrestations ont lieu. Les suspects sont des membres d’un gang d’origine libanaise. Contrairement à leurs habitudes, Ils ont décidé de parler et ont rendu les bijoux.