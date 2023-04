Handicap : des mesures pour une meilleure accessibilité

Emmanuel Macron accueillera à l'Elysée la sixième conférence nationale du handicap, mercredi 26 avril. Il sera notamment question de l’accessibilité.

La vie en fauteuil est le quotidien de Franck Maille. Atteint depuis sa naissance d’une maladie neuromusculaire, il est confronté à des problèmes d’accessibilité au quotidien. Son logement, un rez-de-chaussée, n’est pas vraiment adapté. Cela fait plus de 20 ans qu’il vit dans le centre de Nanterre (Hauts-de-Seine). Chaque déplacement est compliqué et demande une grande attention. "Il ne faut pas avoir la tête en l’air. Il faut toujours anticiper et c’est fatigant", assure Franck Maille.

70 mesures présentées

Côté transport, le RER affiche son accessibilité. Mais une fois que le train arrive, il y a une marche à monter. Ce manque d’autonomie désespère les personnes handicapées et leurs défenseurs. Tous attendent une prise de conscience au plus haut sommet de l’Etat. Mercredi 26 avril, le président de la République doit annoncer 70 mesures en faveur des personnes handicapées. Une partie sera consacrée à l’accessibilité.