Direct Cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 : la flamme quitte la Seine-Saint-Denis et arrive dans la capitale avant le début du spectacle

Les yeux du monde entier sont rivés sur Paris et son fleuve. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques s'ouvre officiellement vendredi 26 juillet, à partir de 19h30. Elle doit durer 3h45 et se déroule hors d'un stade, pour la première fois de l'histoire des JO. "Au tout début, cela semblait une idée folle, pas sérieuse", mais cette soirée sera "unique" avec des "artistes mondiaux, des danseurs, un orchestre" qui "feront de Paris un théâtre à ciel ouvert", a assuré Emmanuel Macron en début de semaine sur France 2 et franceinfo, alors que la cérémonie va prendre place sur la Seine et ses berges. L'identité du dernier relayeur de la flamme, sur le parvis de la tour Eiffel, est toujours secrète. Suivez notre direct.

Un défilé des athlètes et des discours officiels. En tout, 6 800 athlètes de 205 délégations vont défiler sur 85 bateaux, d'est en ouest sur la Seine. Emmanuel Macron doit aussi prononcer un discours d'inauguration des Jeux, accompagné du président du comité d'organisation des JO, Tony Estanguet, et du président du Comité international olympique, Thomas Bach. Plus de 320 000 spectateurs seront répartis dans 124 tribunes, selon les organisateurs.

Des indiscrétions autour du spectacle artistique. Dix personnes seulement connaissent le programme complet de la cérémonie d’ouverture, y compris celui de son spectacle artistique. On sait néanmoins que 3 000 danseurs et musiciens prendront d'assaut les deux berges et les ponts, sur un parcours de six kilomètres, selon le site officiel des Jeux de Paris. Parmi les artistes attendus, figurent notamment les chanteurs Aya Nakamura, Juliette Armanet, ou encore Philippe Katerine. Le groupe français de métal Gojira et le DJ Cerrone seront également programmés. Le bouquet final aura lieu au niveau de la tour Eiffel, où la vasque sera allumée.

Le dernier porteur de la flamme olympique, un nom toujours secret. L'identité de la personne qui allumera la vasque olympique, aux alentours de minuit, reste mystérieuse. Ces dernières semaines, quelques noms sont quand même revenus avec plus ou moins d'insistance : la sprinteuse Marie-José Pérec, le judoka Teddy Riner, le footballeur Zinédine Zidane, ou encore l'astronaute Thomas Pesquet.

Une couverture TV en direct hors norme. Si 326 000 spectateurs vont assister en direct à ce spectacle, les yeux du monde entier seront aussi tournés vers Paris grâce aux écrans de télévision, avec un milliard de téléspectateurs attendus, selon Atout France. Pour cela, un dispositif technique exceptionnel est déployé. Plus de 100 systèmes de caméras, y compris robotisées, ainsi que des grues ont été installées.