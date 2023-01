L'Allemagne reconnaît le génocide des Yazidis par l'État islamique

Jeudi 19 janvier, l'Allemagne a reconnu officiellement le génocide des Yazidis par l'État islamique.

En Irak, près de la frontière turque, des déplacés Yazidis qui ont fui Daesh en 2014, viennent d'apprendre que le Parlement allemand reconnaît le génocide de leur peuple par le groupe État islamique. "Nous sommes heureux de la décision prise en Allemagne. Nous voulons que tout le monde fasse la même chose", assure un des habitants du camp.

200 000 survivants

En 2014, les Yazidis ont fui dans le nord-est de l'Irak face à Daesh qui a perpétré un véritable massacre. Les hommes étaient tués, les femmes réduites en esclaves sexuelles et les enfants enrôlés pour devenir soldats. L'ONU compte 200 000 survivants, moins de la moitié de la communauté qui était présente en Irak. Ils vivent désormais, pour la plupart, dans des camps. L'Allemagne est la quatrième pays européen à reconnaître le génocide mais va plus loin : elle veut demander des poursuites judiciaires, des collectes de preuves en Irak et la reconstruction des villages détruits.