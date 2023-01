France - Allemagne : la fin de la brouille ?

Emmanuel Macron et Olaf Scholz doivent se retrouver à Berlin, dimanche 22 janvier. Une rencontre sur fond de tension entre la France et l'Allemagne.

Le 26 octobre dernier, Emmanuel Macron accueillait Olaf Scholz à l'Elysée. À l'intérieur du Palais, l'ambiance était tendue. Au menu ce jour-là, que des sujets qui fâchent. D'abord le prix du gaz. La France veut son plafonnement, l'Allemagne refuse de peur que ses fournisseurs aillent au plus offrant. Puis, le plan d'aide allemand aux entreprises et aux ménages. 200 milliards d'euros distribués sans consultation avec ses voisins européens.

Le projet SCAF passe mal

Désaccord également sur la défense européenne, Emmanuel Macron estime que le chancelier allemand a torpillé le projet de défense aérienne européen. L'Allemagne aurait également tout fait pour ralentir la création du SCAF, futur avion de combat européen très cher et très Français. Des divergences toujours plus importantes, qu'Emmanuel Macron et Olaf Scholz tenteront de mettre de côté dimanche 22 janvier lors de leurs retrouvailles à Berlin.