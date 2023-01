Premier essai de vol commercial pour un avion à hydrogène

C'est une première mondiale. Un avion de 19 places a décollé jeudi 19 janvier, en partie alimenté à l'hydrogène. Ce vol test pourrait inaugurer le développement de liaisons régionales écologiquement plus vertueuses. Explications.

Six minutes de vol au-dessus de la campagne anglaise, pour marquer l'histoire de l'aviation décarbonée. Il offre un aperçu de l'avenir des vols commerciaux, car l'avion de 19 sièges est propulsé à l'hydrogène. C'était une première mondiale, mais aussi un test pour de futurs vols plus verts. L'hydrogène, situé dans un réservoir, passe dans une pile à combustible, avant de devenir de l'électricité et alimenter les moteurs. Depuis plusieurs années, les géants du secteur aéronautique investissent dans la recherche de carburants alternatifs au kérosène pour réduire les émissions de dioxyde de carbone de leurs avions.

L'hydrogène reste polluant

Si l'hydrogène permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'énergie n'est pas totalement verte. Près de 95% de l'hydrogène produit dans le monde est encore issu d'énergies fossiles. "La vraie question c'est : oui, l'aviation peut passer à l'hydrogène à horizon 2035, (…) mais est-ce que l'hydrogène va être propre ? J'ai l'impression que le secteur de l'énergie ne fait pas les mêmes efforts pour être capable de produire de l'hydrogène propre à cette même échéance ", interroge Xavier Tytelman, consultant au journal Air&Cosmos.