Pollution : une marée de billes en plastique sur le littoral

Depuis novembre 2022, des billes de microplastiques déferlent sur les plages de la côte atlantique. Une situation qui attriste les élus locaux, dont certains ont porté plainte.

Elles forment une traînée blanche sur la plage de Pornic (Loire-Atlantique). Des milliers de billes de microplastiques s’échouent depuis des semaines. Les yeux rivés au sol, passoires et râteaux à la main, des dizaines de bénévoles ont traqué cette pollution tenace. Chaque bille mesure moins de cinq millimètres. "C’est tout petit, il faut les repérer une par une. On sait qu’on en retrouve une minorité par rapport à ce qui a été constatée les jours précédents", note Stéphane Nicolas de Surfrider Fondation.

Un fléau qui sévit depuis novembre

Ces billes sont des granulés industriels, matières premières pour fabriquer les objets en plastique. Depuis novembre, elles s'échouent entre le Finistère et la Vendée. L’État et certains maires ont décidé de porter plainte. "Ce qu’on veut c’est que le transport maritime, si c’est la cause, ait une méthode de traçage de ce qu’il transporte, qu’on sache ce qu’il y a dedans et que lorsqu’il y a un accident, il soit tout de suite déclaré", réclame Jean-Michel Brard, maire de Pornic.