Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky va s'exprimer au congrès américain

Arrivé à Washington, le président ukrainien devrait exprimer ses nouvelles attentes au Congrès américain. Les États-Unis sont les premiers donateurs de l'Ukraine.

C'est une image qui restera dans l'histoire de la guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky arrivant à Washington, aux États-Unis. Le président ukrainien n'avait pas quitté une seule fois son pays depuis le début l'invasion russe. Tout un symbole, en ce 300e jour de confit.

Mardi 20 décembre, le président ukrainien rendait visite aux soldats de Bakhmout (Ukraine), une ville assiégée par les Russes. La visite aux États-Unis était encore secrète. Quand un militaire lui a tendu un drapeau, il a prononcé cette phrase, qui annonçait le voyage sans le dévoiler : "Nous passerons ce drapeau de nos hommes au Congrès américain et au président des États-Unis".

Zelensky en veut plus

Les Américains ont annoncé, mercredi 21 décembre, qu'ils fourniraient à l'Ukraine leur système de défense anti-aérien le plus sophistiqué, le Patriot. Avec 47 milliards d'euros d'aide déjà fournis et une deuxième enveloppe de 42 milliards à venir, les États-Unis sont de loin les premiers donateurs de l'Ukraine. Mais le Volodymyr Zelensky en veut plus. Il va d'ailleurs le redire devant le Congrès. S'il s'y était déjà exprimé en mars dernier en visioconférence, il sera cette fois présent en chair et en os.