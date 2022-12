Iran : au cœur de la révolte populaire

Petit à petit, la situation évolue en Iran, où les femmes non voilées n'attirent presque plus l'attention. Dans l'ombre, les activistes de la révolution s'efforcent de montrer leur réalité au monde.

Quelque chose a changé définitivement, en République islamique d’Iran. Devant le bazar, de jeunes femmes, cheveux au vent, sures d’elles, déambulent entre amies, comme dans n'importe quelle capitale. Une première victoire, impensable il y a encore quatre mois. Autour d'elles, des Iraniennes qui ont gardé le voile et des hommes qui ne relèvent même plus ce geste de défiance, passible de prison. Téhéran (Iran) n'est plus la même.

Des activistes en mission

Les jours de grève, les commerçants baisse leur rideau par solidarité. Dans les cafés, autre centre névralgique de la contestation, les activistes se retrouvent, forcés à la clandestinité. Nasreen, une ancienne journaliste, recueille les informations auprès d'autres habitants. 34 journalistes ont été arrêtés depuis septembre. Deux manifestants ont déjà été pendus, une dizaine d'autres condamnés à mort. Malgré les risques, dans la clandestinité de son appartement, Nasreen documente cette révolution, et publie des vidéos sur les réseaux sociaux. L’Iran, un pays qui ne veut plus se taire.