Noël et fêtes de fin d'année : des festivités à l'heure anglaise

A. Bouleis, L. Soudre, E. Picard, C. Madini

Au Royaume-Uni, les fêtes de fin d'année sont très attendues. La période qui laisse place au folklore britannique et aux traditions complètement british.

Oubliez Paris, ville lumière. En décembre, c'est Londres et l'Angleterre toute entière qui se mettent sur leur 31 pour célébrer Noël. 24 jours de fête, et un compte à rebours parsemé de folklore pour attendre le grand jour. Dans la campagne anglaise, des lampes-tempête percent la nuit de décembre. Un drôle de groupe se rapproche discrètement des pavillons assoupis, et jette son dévolu sur une maison isolée. Puis, sans attendre la réponse, c’est une livraison de chants de Noël à domicile par la chorale de la paroisse, qui récoltent des dons pour une association caritative.

Détour par le théâtre

La bonne action accomplie, les Britanniques peuvent se tourner vers le péché de gourmandise. Car la case suivante de leur calendrier de l'Avent leur réserve un repas de Noël anticipé. Les pubs affichent complet pendant plusieurs semaines, pour ce repas de fête entre amis ou entre collègues. Le décompte avant Noël se conclut par un passage obligé au théâtre. Mais oubliez Shakespeare : c'est la saison des pantomimes, un spectacle aux grosses ficelles que les Anglais plébiscitent chaque année même s'ils en connaissent déjà la fin. Un peu comme l'inaltérable décompte jusqu'au 24 décembre.