Guerre en Ukraine : que sait-on du programme de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas quitté l'Ukraine depuis le 24 février 2022, date à laquelle la Russie a attaqué son pays. Sa première visite officielle est pour les États-Unis où il est attendu en fin de journée.

Il est attendu à Washington. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n'a pas quitté son pays depuis l'invasion par la Russie le 24 février, sera reçu mercredi 21 décembre à la Maison Blanche par Joe Biden avant de s'adresser au Congrès américain, lors d'une visite d'ores et déjà historique. Cette visite souligne que les Etats-Unis soutiendront l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra", a déclaré Karine Jean-Pierre, porte-parole de l'exécutif américain, dans un communiqué officialisant l'événement, et qui sonne comme un défi à Vladimir Poutine qui, de son côté, convoque une grande réunion militaire.



Deux étapes principales sont prévues pour cette première sortie hors d'Ukraine du président Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre avec la Russie. D'abord, un entretien entre les deux chefs d'État à la Maison-Blanche, comme ceux qu'ils ont déjà eu plusieurs fois au téléphone depuis le début de la guerre, le dernier il y a encore dix jours, mais cette fois, ils seront assis côte à côte. Les deux hommes donneront une conférence de presse après leur entretien.

La deuxième étape aura lieu vraisemblablement en soirée à Washington, au Capitole. Le président ukrainien doit y prononcer un discours devant le Congrès réuni en session plénière, c'est à dire représentants et sénateurs ensemble. Là aussi, la scène a déjà eu lieu depuis le début du conflit, mais en visio depuis Kiev, le chef de l'Etat avait alors été applaudi par les élus debout.

Demander plus d'aide

Quelles sont les attentes de cette visite ? D'abord des images pour graver sur pellicule un déplacement lourd en symbole, évidemment, quasi dix mois, jour pour jour après le début de la guerre. C'est la première sortie de Volodymyr Zelensky de son pays et il vient, à trois jours de Noël, s'afficher avec le président de la première puissance mondiale, qui est aussi le plus gros donateur à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe.

Et ça tombe bien puisque précisément le 117ᵉ congrès, qui termine ses travaux dans une semaine, est sur le point de faire un nouveau chèque à Kiev de 45 milliards de dollars, alors que Joe Biden doit annoncer de son côté, qu'il donne son feu vert à l'envoi en Ukraine de missiles Patriot de défense antiaérienne. Volodymyr Zelensky, qui était la veille sur le front dans l'est de l'Ukraine, a reçu un drapeau signé par des combattants. Il a dit qu'il le donnerait aux Américains pour les remercier de leur aide et leur en demander encore davantage.