Guerre en Ukraine : la brigade "Spartan" prépare la contre-offensive

En forêt, des soldats volontaires de la brigade "Spartan" s'entraînent sans relâche afin de répondre à la Russie sur le terrain de guerre. Ils apprennent le maniement des armes et échangent leurs connaissances en matière de combat.

Le geste est précis, le tir assuré. Dans une forêt près de Kharkiv (Ukraine), des soldats ukrainiens s'entraînent dur et le programme est chargé. "La formation des soldats se déroule en trois étapes. L'entraînement individuel puis l'entraînement avec des spécialistes. La troisième étape est la formation au sein d'une brigade", explique Artem Zinovyev, chef de la section d'entraînement au combat de la brigade "Spartan". Tous sont des volontaires de la brigade. Ils préparent la grande contre-offensive promise par l'Ukraine depuis des semaines.

Un partage de connaissances primordial

"Nous apprenons aussi à charger et décharger les armes et à les entretenir. Certains ne faisaient que répéter ce qu'ils savaient. Pour d'autres c'était nouveau car les groupes sont différents", précise Maksym, l'un des soldats. La plupart de ces soldats ont déjà combattu sur la ligne de front, mais certains n'ont presque jamais manié une arme. Alors la transmission est essentielle : "On partage nos connaissances, les plus expérimentés enseignent aux moins expérimenté". Une formation essentielle car tous ici en sont conscients, cette contre-offensive de l'armée ukrainienne sera déterminante pour la suite du conflit.