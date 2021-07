Photo Hebdo : des femmes fuient l'Ethiopie, parapluies colorés au Kosovo et des cochons so British en Angleterre

De la poudre sur une poudrière : l'Ouest américain brûle à nouveau, notamment en Oregon ou en Californie, où des centaines de milliers d'hectares ont été ravagés. Au secours de la forêt, qui de tout temps protège l'homme. En Ethiopie, femmes et enfants fuient la famine. Le conflit qui ravage le nord du pays. Pour trouver un refuge, il faut parfois se fondre dans la nature.



Paris en fête



Dans les Alpes, grimper à plus de 3 000 mètres d'altitude est le bonheur des guides de Chamonix. Quand les températures grimpent à leur tour, il faut dénicher un peu d'ombre : à Pristina (Kosovo), les parapluies se jouent du soleil dans une explosion de couleurs. Une autre a eu lieu au Trocadéro à Paris : au son de Daft Punk, la tour Eiffel était en fête pour le feu d'artifice du 14 juillet. Enfin, en Angleterre, chapeaux melon et chaussures en cuir ont foulé le gazon pour le concours du plus beau cochon.