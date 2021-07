Inondations en Allemagne : glissement de terrain ravageur dans la commune d'Erftstadt

Des milliers d'Allemands sont sous le choc, après les violentes intempéries et un glissement de terrain chaotique dans la commune d'Erftstadt, vendredi 16 juillet.

Un trou béant s'est créé au milieu de la commune d'Erftstadt, en Allemagne. Un glissement de terrain s'est produit vendredi 16 juillet, mettant la ville dans le chaos. Les habitants sont sous le choc comme le raconte l'un d'entre eux : "Ce matin, on a été évacué par hélicoptère. On ne voulait pas partir, on se disait que ça ne pouvait pas être un tel chaos." Le bilan humain est encore incertain alors que les autorités parlent de plusieurs disparus, pris au piège par la coulée.



Un cours d'eau a inondé un champ

Lorsque les pompiers arrivent, ils progressent avec la plus grande prudence pour évacuer toutes les maisons qui menacent encore de s'effondrer. La cause de ce glissement de terrain est un cours d'eau qui a inondé un champ, surprenant tous les habitants qui ne s'attendaient pas à un tel désastre. Les autorités redoutent désormais que le scénario se répète alors que tout autour d'Erftstadt l'eau continue de s'accumuler sur les champs.