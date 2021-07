DIRECT. Inondations en Allemagne : le bilan s'élève désormais à au moins 81 morts, annoncent les autorités locales

#METEO #CLIMAT Les modèles scientifiques avaient vu juste : les catastrophes et autres phénomènes météorologiques extrêmes correspondent aux prévisions réalisées dès les années 1980 par les climatologues. Alors qu'il est de plus en plus difficile d'ignorer le réchauffement climatique, en percevons-nous vraiment les enjeux ? On vous explique comment le dérèglement climatique est passé de "menace pour les générations futures" à danger imminent.