Météo : ce que l'on sait des inondations en Allemagne et en Belgique, qui ont fait au moins 20 morts et des dizaines de disparus

Des pluies diluviennes, des arbres arrachés et des maisons envahies par les eaux. Les inondations prennent un tour catastrophique, jeudi 15 juillet, en Allemagne et en Belgique, où la situation pourrait encore s'aggraver sous l'effet d'intempéries persistantes.

>> Météo : suivez notre direct sur les inondations en France et en Europe

Dans l'ouest de l'Allemagne, la police a déjà recensé 19 morts et plus d'une cinquantaine de disparus. Un décès est à déplorer et des centaines de personnes ont dû être évacuées côté belge. Voici le point sur la situation en fin de matinée.

Allemagne : des morts et de nombreux disparus

Le bilan est déjà lourd outre-Rhin, où de violents orages ont frappé l'ouest du pays. Quatre personnes ont été tuées sur la commune de Schuld, dans la région de Rhénanie-Palatinat, et plus d'une cinquantaine y sont portées disparues, a annoncé, jeudi, la police de Coblence. De nombreuses personnes ont été emportées alors qu'elles se trouvaient sur le toit de six maisons en bord de rivière, qui se sont effondrées. D'autres bâtiments menacent de s'écrouler.

"C'est une catastrophe ! Il y a des morts, des disparus et beaucoup de personnes en danger." Malu Dreyer, dirigeante de la région de Rhénanie-Palatinat sur Twitter

Plus au nord, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, deux pompiers sont morts en intervention et deux hommes ont été noyés dans leur cave inondée. Dans cette région, la plus peuplée d'Allemagne, 135 000 foyers sont privés d'électricité. Faute de courant, les autorités ont entrepris d'évacuer les près de 500 patients de la clinique de Leverkusen.

Les secours tentent d'évacuer les sinistrés, dont beaucoup se sont réfugiés sur les hauteurs des bâtiments, mais de nombreux accès sont bloqués, compliquant les opérations. Dans la ville de Hagen (ci-dessous), des ruisseaux sont sortis de leur lit et ont déplacé, selon les secours, des "masses de débris" qui ont bloqué des rues.

Une vue aérienne des rues inondées à Hagen, dans l'ouest de l'Allemagne, le 14 juillet 2021. (INA FASSBENDER / AFP)

L'est du pays n'est pas non plus épargné. En Saxe, un homme est porté disparu. Mardi, c'est la Bavière, dans le sud-est du pays, qui avait été durement touchée, l'état de catastrophe naturelle ayant même été décrété dans le district de Hof, en raison de routes inondées.

La Sarre, frontalière avec la Moselle française, et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, dans le nord-est de l'Allemagne, ont été placés en état d'alerte aux orages. Les nouvelles perturbations attendues font craindre aux autorités locales des crues du Rhin et de la Moselle, dont les niveaux sont déjà hauts après les fortes averses de ces derniers jours.

Belgique : au moins un mort, des trains à l'arrêt

La Belgique vit aussi un épisode de fortes pluies qui ont fait sortir de leur lit un grand nombre de rivières en Wallonie, dans le Sud francophone. Ces pluies ont provoqué des inondations, mercredi, notamment dans la ville thermale de Spa (ci-dessous). Le réseau ferroviaire du pays, Infrabel, a annoncé, jeudi, qu'il suspendait le trafic dans la moitié sud du pays, compte tenu de la situation.

Une rue de Spa, en Belgique, est inondée, le 14 juillet, après de fortes pluies. (FRANCOIS WALSCHAERTS / AFP)

Au moins un décès est à déplorer : le corps d'un homme a été découvert dans la Meuse en crue, à proximité d'une écluse, sur la commune de Profondeville, au sud de Namur, selon les pompiers, cités par Le Soir. Les circonstances du décès n'ont pas été communiquées à ce stade.

Des affluents du fleuve connaissaient un débit particulièrement élevé. A Liège, de nombreux axes bordant la Meuse ont été fermés à la circulation, selon la police. Près de 1 800 personnes ont dû être évacuées dans la ville voisine de Chaudfontaine. Une équipe de la Sécurité civile française est partie en renfort dans le secteur de Liège.

Dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l’Union #MPCU, 40 sapeurs-sauveteurs de l’@uiisc1 partent en Belgique dans la province de #Liège touchée par de fortes inondations. Un #Dragon avec à son bord 2 sauveteurs aquatiques est aussi engagé.pic.twitter.com/J0aMKpSkBw — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 15, 2021

Des centaines de scouts qui campaient en Wallonie avaient déjà dû être évacués et relogés, depuis la nuit de mardi à mercredi. "Nous évacuons les camps scouts les uns après les autres", a déclaré la bourgmestre de Rochefort, commune touristique du sud du pays, où se rejoignent plusieurs rivières. Au total, 120 campements sont concernés par des évacuations ou par des séjours décalés en raison de la météo, d'après les Scouts de Belgique.